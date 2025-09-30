Haberler

Bodrum'da 24 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı

Bodrum'da 24 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen ile 2 organizatör, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. 5'i çocuk olan göçmenler, kıyıya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Eylül'de saat 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisindeki 5'i çocuk olmak üzere 24 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

