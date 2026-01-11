Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci gazetecilerle bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Mandalinci, gazeteciliğin bir meslek olmanın ötesinde, toplumsal bir hizmet olduğunu söyledi.

Toplumun doğru bilinçlenmesi, spekülasyonlardan uzak, güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilmesinin gazetecilerin emekleri sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Mandalinci, şunları kaydetti:

"Bizler de yerel yönetimler olarak, özellikle yerel basın mensuplarımızın görevlerini icra ederken karşılaşabilecekleri her türlü zorlukta yanınızda olacağımızın sözünü veriyoruz. Basının kaleminin hür, fikrinin hür ve mürekkebinin hür olması gerekir ki verdiği bilgiler toplumu karanlıktan aydınlığa taşıyabilsin. Bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlediğimiz davete katıldığınız, bu güzel günün değerine yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Programa, Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selçuk Şimşek, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Bodrum Gazete Yayıncıları Cemiyeti Başkanı Abdülkadir Sevindik, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.