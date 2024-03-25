Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe'sini hizmete açtı

Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Akyarlar Kafe'nin açılış töreni yapıldı.

Açılışa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Meclis Üyesi Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, CHP ilçe örgütü üyeleri, Akyarlar Muhtarı Ali Billor, ilgili birim müdürleri ve personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ahmet Aras, benzer tesislerin yapımına devam edeceklerini söyleyerek, "Belediyenin sosyal tesisleri, kafeleri, restoranları, kent lokantaları her tarafta olmak durumunda. Her yere bu lokantalardan yapacağız. Biz geldiğimizde 12 tane vardı. Bugün 31'ncisini açıyoruz." dedi.

Aras, 5 yıllık dönemde faaliyete geçirdiği hizmetleri anlattığı konuşmasında, "Bu 5 yıl boyunca Bodrum'un altyapı sorunlarına çok büyük bir yatırım yaptık. Büyükşehirle beraber, Turizm Bakanlığıyla beraber koordinasyonu sağladık. Bugün Turgutreis'te 250 bin kişilik arıtma testi yapıldı. Hiç kanalizasyonu olmayan yerler vardı. 5 yılda oralar da kanala kavuştu. Artan nüfusa hizmet edecek enerji altyapısını da Bodrum'a sağladık. AYDEM'le ortak çalışmalar yaparak yeni trafo tesisleri ve direkleri de yer altına alarak yeni tip aydınlatmaları, yeni direkleri her yere kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Tören, Başkan Ahmet Aras ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle son buldu.