Bodrum açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Ocak'ta saat 04.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.