Bodrum'da ABD'li turist teknede düşerek yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede düşerek yaralanan ABD'li turist, deniz ambulansı ile karaya ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede düşerek yaralanan ABD'li turist, deniz ambulansı ile karaya ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.
Gümbet açıklarında mavi tur yapan özel teknede düşen M.L.V. (66) yaralandı.
Tekne kaptanının acil yardım çağrısı üzerine Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait deniz ambulansı ekipleri bölgeye hareket etti.
İlk müdahalesi teknede yapılan M.L.V. deniz ambulansına alınarak Bodrum Limanı'na getirildi.
Limanda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı turist, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA