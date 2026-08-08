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Bodrum'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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