Bodrum'da 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı'yla ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA