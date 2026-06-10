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Bodrum'a denizden 2 bin 521 turist geldi

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Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'a Bahama bayraklı Scarlet Lady gemisiyle 2 bin 521 turist geldi. Turistler tarihi yerleri gezdi, alışveriş yaptı ve denize girdi.

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 521 turist geldi. Turistler tarihi noktaları gezdi, çarşıda alışveriş yaptı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a kruvaziyer gemileri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bahama bayraklı 277 metre boyundaki "Scarlet Lady" adlı gemi, saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı. Gemide, çoğunluğu ABD'li olmak üzere 2 bin 521 turist ve 1146 personel bulunuyor. Kente gelen turistler tarihi yerleri gezdi ve çarşıda alışveriş yaptı. Yabancı konukların bir kısmı denize girmeyi tercih ederken, bir kısmı da tekne turlarına katılarak mavi yolculuğun tadını çıkardı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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