Bodrum'a iki kruvaziyerle 1860 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, 'Marella Discovery' ve 'Emerald Azzurra' adlı iki kruvaziyer gemisiyle toplam 1860 yolcu ulaştı. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı.

Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1783 yolcu ile 733 personel bulunuyor.

Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahama bayraklı 110 metrelik Emerald Azzurra kruvaziyerinde ise çoğu ABD'li 77 yolcu ile 75 personel yer alıyor.

Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam ilçeden demir alacak "Marella Discovery"in bir sonraki durağının Heraklion, Emerald Azzurra'nın ise Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
