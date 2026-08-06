Komşu ihmalindeki ölümde kahreden detay: Yusuf Talha, o hastanenin ilk yenidoğan bebeğiymiş
Çanakkale'de böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin doğum polikliniğinde dünyaya gelen ilk bebek olduğu öğrenildi. 22 Ekim 2017'de sezaryenle doğan Çanlı'ya, babasının ameliyatını yapan başhekimin adı verilmiş.
- Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti.
- Yusuf Talha, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde 22 Ekim 2017'de sezaryenle dünyaya gelen ilk bebekti.
- Olayla ilgili ev sahibi Z.B. ve ilaçlama firması yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.
Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitiren 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu öğrenildi.
BABA EVE GİRİNCİ EŞİYLE OĞLUNU BAYGIN HALDE BULDU
Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi Derya Apartmanı’ndaki bir dairede meydana geldi. Akşam eve gelen baba Uğur Çanlı (41), eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha Çanlı’yı baygın halde buldu. Bunun üzerine baba Çanlı, eşi ve çocuğunu otomobiliyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Anne ve çocuğuna burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Burada yapılan kontrollerde, anne ve çocuğunun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağırlaşan Yusuf, ambulans helikopterle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HASTANENİN DÜNYAYA GELEN İLK BEBEĞİYMİŞ
Yusuf Talha'nın, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu öğrenildi.
Poliklinik hizmete girdikten bir gün sonra 22 Ekim 2017'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile gerçekleştirilen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Sevda Çanlı ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi.
BABASINI TEDAVİ EDEN BAŞHEKİMİN ADINI ALMIŞ
Baba Uğur Çanlı, kendisinin tedavisini ve ameliyatını gerçekleştiren, baba olmasını sağlayan, hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini oğluna verdiğini söyledi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edilirken, olayla ilgili ev sahibi Z.B. ile ilaçlama yapan firma yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.