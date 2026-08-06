Komşu ihmalindeki ölümde kahreden detay: Yusuf Talha, o hastanenin ilk yenidoğan bebeğiymiş

Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitiren 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu öğrenildi.

BABA EVE GİRİNCİ EŞİYLE OĞLUNU BAYGIN HALDE BULDU

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi Derya Apartmanı’ndaki bir dairede meydana geldi. Akşam eve gelen baba Uğur Çanlı (41), eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha Çanlı’yı baygın halde buldu. Bunun üzerine baba Çanlı, eşi ve çocuğunu otomobiliyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Anne ve çocuğuna burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan kontrollerde, anne ve çocuğunun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağırlaşan Yusuf, ambulans helikopterle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANENİN DÜNYAYA GELEN İLK BEBEĞİYMİŞ

Yusuf Talha'nın, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu öğrenildi.

Poliklinik hizmete girdikten bir gün sonra 22 Ekim 2017'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile gerçekleştirilen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Sevda Çanlı ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi.

BABASINI TEDAVİ EDEN BAŞHEKİMİN ADINI ALMIŞ

Baba Uğur Çanlı, kendisinin tedavisini ve ameliyatını gerçekleştiren, baba olmasını sağlayan, hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini oğluna verdiğini söyledi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edilirken, olayla ilgili ev sahibi Z.B. ile ilaçlama yapan firma yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı