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BMW, Alibaba ile Yapay Zeka Anlaşması Yaptı

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Alman otomotiv şirketi BMW, Çin'de satacağı araçlarda yapay zeka sistemleri entegrasyonu için Alibaba ile anlaşma yaptı. İki şirket, yeni nesil akıllı araçlarda kullanılacak bir yapay zeka motoru geliştirecek.

Alman otomotiv şirketi BMW'nin, Çin'de sattığı araçlara yapay zeka sistemlerinin entegrasyonu için Çinli teknoloji şirketi Alibaba ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, anlaşma kapsamında iki şirket, Alibaba'nın yapay zeka büyük dil modeli (LLM) Qwen'i kullanan bir motor geliştirecek.

BMW'nin "Neue Klasse" (Yeni Sınıf) adını verdiği yeni nesil akıllı araçlarda kullanılacak araç-içi Akıllı Kişisel Asistan da Alibaba'nın yapay zeka uygulamasıyla çalışacak.

Söz konusu yeni nesil araçların, Çin'de 2026'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Çin'de düzenleyici kurumlar, yalnızca Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay veriyor.

Alibaba, daha önce ABD'li teknoloji şirketi Apple ile, Çin'de satılan iPhone'lara yapay zeka hizmetlerinin entegrasyonu için anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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