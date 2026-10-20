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BMMYK Sözcüsü, Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 250 bini aştığını açıkladı

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BMMYK Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Yemen'de 1 Ağustos'tan 17 Ekim itibarıyla yerinden edilen kişi sayısının 250 binin üzerine çıktığını bildirdi. Taiz, yerinden ayrılanların yüzde 76'sını oluştururken yeni yerinden edilenlerin yüzde 52'sine ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, çatışmaların tırmandığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 250 bini aştığını bildirdi.

Saltmarsh, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen genelinde yerinden edilme vakalarının hızla artmaya devam ettiğinin altını çizen Saltmarsh, "(1 Ağustos'tan bu yana) 17 Ekim itibarıyla yerinden edilen kişi sayısı daha önce bildirilen yaklaşık 213 bin seviyesinden 250 binin üzerine çıktı. Yerinden edilmelerin merkezi konumunda olan Taiz, özel bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bölge, yerinden ayrılanların yüzde 76'sını oluştururken, yeni yerinden edilenlerin yüzde 52'sine de ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Saltmarsh, yeni yerinden edilen aileler arasında en çok dile getirilen ihtiyacın barınma (yüzde 35) olduğunu kaydederek, bunu gıda (yüzde 33) ve nakit yardımının (yüzde 22) takip ettiğini söyledi.

Yemen'de büyük çoğunluğu Somali ve Etiyopya'dan gelen 65 binden fazla mülteci ve sığınmacının bulunduğunu hatırlatan Saltmarsh, bu insanların yeniden alevlenen çatışmalardan en çok etkilenenler arasında yer aldığını söyledi.

Saltmarsh, 17 Ekim itibarıyla Yemen'den 3 bin 836 kişinin Cibuti'ye, geri dönenler ve mülteciler dahil 242 kişinin ise Somali'ye ulaştığını söyledi.

Bu durumun, çatışmalardan etkilenen insanların güvenli bir yer arayışının sürdüğünü gösterdiğine dikkati çeken Saltmarsh, şunları kaydetti:

"8-14 Ekim tarihleri ?arasında Yemen'den Cibuti'ye yeni bir geliş bildirilmedi. 8-9 Ekim 2026 gecesi Cibuti'den Yemen'e giden bir teknenin alabora olmasının ardından 109'unun kimliği tespit edilmiş olan toplam 139 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, dini ritüellere uygun olarak defnedildi. Kimlikleri belirlenen 82 kazazede ise ihtiyaçları doğrultusunda destek alıyor."

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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