BMMYK Sözcüsü Baloch, Çad'a kaçan Sudanlı sayısının 1 milyona yaklaştığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, Sudan'da Nisan 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Çad'a kaçanların sayısının 1 milyona yaklaştığını bildirdi.

Baloch ve BM Kadın Birimi (UN Women) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Anna Mutavati, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirilen Faşir ve Sudan'daki son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Faşir'in bir yıl önce düşmesinden bu yana yaklaşık 100 bin kişinin güvenlik arayışıyla sınırı geçerek Çad'a ulaştığını belirten Baloch, " Sudan'da Nisan 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Çad'a geçenlerin sayısı??????? ise 1 milyona yaklaştı. Hava saldırılarının ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının giderek daha sık kullanılması, siviller için hayatı her geçen gün daha tehlikeli hale getiriyor." dedi.

Baloch, ailelerin eşyalarını toplamaya bile vakit bulamadan yanlarına yalnızca çocuklarını ve üzerlerindeki kıyafetleri alarak aniden kaçmak zorunda kaldığını vurgulayarak şiddetin artık sadece Darfur ile sınırlı olmadığını Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşan çatışmalar ve İHA saldırılarının daha fazla sivilin hayatını tehlikeye attığını, temel altyapıyı yok ettiğini ve aileleri tekrar tekrar yerinden ettiğini söyledi.

Sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulması, insani yardımların güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi ve şiddete son vermek için uluslararası çabaların yeniden yoğunlaştırılması çağrısında bulunan Baloch, "Sudan halkının acilen korunmaya, sürekli desteğe ve her şeyden önemlisi, barış ve onur içinde yaşama şansına ihtiyacı var." diye konuştu.

"Aradan bir yıl geçmesine rağmen şiddetin etkileri ve yeniden şiddet yaşanma riski varlığını koruyor"

Mutavati, 10 kuruluştan 9'unun, Faşir'in düşmesinden bir yıl sonra yerinden edilen kadın ve kız çocukları arasında travmanın hala devam ettiğini bildirdiğini kaydetti.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen şiddetin etkileri ve yeniden şiddet yaşanma riskine dikkati çeken Mutavati, "Kadınlar ve kız çocukları, cinsel şiddetin travmasıyla, kızlarının, kız kardeşlerinin, annelerinin, eşlerinin ve oğullarının kayboluşuyla evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetmenin acısıyla yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Faşir'de güvensiz bir ortam olduğuna işaret eden Mutavati, bazı insanların buraya geri dönmeye başlamasına rağmen şiddet korkusunun her an devam ettiğini söyledi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü HDK'nin kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil, diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA