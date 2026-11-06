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BMGK kararıyla UNIFIL 31 Aralık 2026'da Lübnan'dan çekilmeye başlayacak

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BMGK kararıyla UNIFIL 31 Aralık 2026'da Lübnan'dan çekilmeye başlayacak
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BM Güvenlik Konseyi'nin 2790 sayılı kararı uyarınca UNIFIL, görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erdikten sonra Lübnan'dan çekilmeye başlayacak. UNIFIL o tarihe kadar günlük operasyonlarını sürdürecek; yetkililer çekilmenin güneyde güvenlik boşluğu yaratabileceği konusunda uyardı.

BEYRUT, 6 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), BM Güvenlik Konseyi'nin 2790 sayılı kararı uyarınca, görev süresinin 31 Aralık 2026'da sona ermesinin ardından ülkeden çekilmeye başlayacak.

UNIFIL perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, görev süresinin sonuna kadar Lübnan'ın güneyinde gelişmeleri izleme ve raporlama, Lübnan silahlı kuvvetlerine destek verme ve insani yardım faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştırma gibi günlük operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin misyonun sona ermesinden sonraki döneme ilişkin düzenlemeleri değerlendirdiği ifade edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve diğer yetkililer, uluslararası topluma UNIFIL'in ülkedeki varlığını sürdürmesi çağrısında bulunarak, UNIFIL'in çekilmesinin ardından ülkenin güneyinde olası güvenlik boşlukları oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.

UNIFIL, 1978 yılından bu yana Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteriyor. UNIFIL'in görev süresi, Ağustos 2025'te kabul edilen 2790 sayılı karar kapsamında son kez 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Xinhua
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