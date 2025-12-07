BM yetkilisi Talahma: "Hala ailelerinden ayrı olan yüz binlerce Suriyeli var"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Direktörü Vekili Tarık Talahma, "hala ailelerinden ayrı olan yüz binlerce Suriyeli olduğunu" söyledi.

Talahma, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 23. Doha Forum kapsamındaki " Suriye'nin Geleceğe Dair Beklentileri: Çatışma Sonrası Süreci Yönetmek" başlıklı panelde konuştu.

Devrik Suriye lideri Beşar Esed'in "Suriyelilerin karnını doyurması karşılığında, onları siyasi ve medeni haklarından mahrum bırakabileceğini düşündüğünü" kaydeden Talahma, Suriye halkının gösterdiği çabadan söz ederek, "Suriye halkı iki şey için sokaklara çıktı, onur ve özgürlük." diye konuştu.

Talahma, Suriye'de yeni dönemde en önemli ve gündemde tutulması gereken noktalardan birinin de "kapsayıcılık" olduğuna dikkati çekti.

Talahma ayrıca, "Suriyeliler kanlarını döktü ve hala ailelerinden ayrı olan hedeflerine ulaşmak isteyen yüz binlerce Suriyeli var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplum içinde "Suriye dosyasına nasıl yaklaşılması gerektiğini size biz söyleyelim." diye yukarıdan bakan bir kesim" olduğunu kaydeden Talahma, "Son 14 yıl boyunca, uluslararası toplum (Suriye meselesinde) inişli çıkışlı bir tutum sergilediğini" söyledi.

Talahma, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler arasında yer alan 3 milyon kişinin Suriye'ye geri döndüğünü belirtti.