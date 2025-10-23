Haberler

BM Yetkilisi Gazze'yi Ziyaret Etti: Durum Distopik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Direktör Yardımcısı Andrew Saberton, Gazze'ye yaptığı ziyaretteki yıkımı 'distopik film setlerini andıran' bir durum olarak tanımladı. Gazze'de açlık, psikolojik yaralar ve sağlık sorunları olduğu bildirilirken, tekrarlayan çatışmalar nedeniyle kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Direktör Yardımcısı Andrew Saberton, ilk kez ziyaret ettiği Gazze'nin "distopik film setlerini andırdığını", orada gördüklerini unutamayacağını belirtti.

Saberton, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sonrası, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

UNFPA olarak ilk kez Gazze'ye üst düzey ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Saberton, "Gazze'de gördüklerime tam olarak hazırlıklı değildim, kimse olamaz. Yıkımın boyutları distopik bir film setini andırıyordu ama bu kurgu değil. Gazze yerle bir olmuş, kilometrelerce moloz ve toz arasında sağlam kalan çok az bina var. Gördüklerimi unutamam." dedi.

Saberton, Gazze'de her 4 kişiden birinin açlık çektiğini söyleyerek, "Bu sayıya, açlığın hem anne hem de bebek için özellikle yıkıcı olduğu 11 bin 500 hamile kadın da dahil." diye konuştu.

Gazze'de erken doğum veya düşük oranının yaklaşık yüzde 70 olduğuna dikkati çeken Saberton, her 3 gebelikten birinin "yüksek riskli" olduğunu belirtti.

"Gazze'de normal doğum diye bir şey yok"

Saberton, hastanelerin yüzde 94'ünün yıkıldığına veya hasar gördüğüne işaret ederek, "Gazze'de normal doğum diye bir şey yok, hastaneye gidemeyen, çoğu zaman çadırda bile mahrem alan erişimi olmayan kadınlar var. Yol kenarındaki molozların arasında doğum yapan kadınların hikayelerini duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de İsrail saldırılarının "nesiller boyu sürebilecek psikolojik yaralara" neden olduğunu vurgulayan Saberton, iyileşme çabalarının, özellikle İsrail saldırıları nedeniyle yüzde 70'i depresyon ve anksiyete sorunları yaşayan gençler için önemli olduğunun altını çizdi.

"Gazze'deki ölümleri ABD nüfusuna oranlarsak, yaklaşık 39 milyon kişiye tekabül ediyor"

Saberton, "Gazze'de yaklaşık 70 bin ölü, yaklaşık 250 bin de yaralı olduğu belirtiliyor yani nüfusun yüzde 11'i. Bunu 340 milyon nüfuslu ABD'ye oranlarsak, yaklaşık 39 milyon kişiye tekabül ediyor." dedi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin bir umut ışığı olduğunu belirten Saberton, ancak devam eden İsrail saldırılarının aileleri yeniden teröre sürüklediğini ve acilen kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Saberton, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyarete de değinerek, "Batı Şeria'da yaşam, hayatın her alanına hükmeden bariyerler ve kontrol noktalarıyla çevrili." diye konuştu.

"Dünya artık ne Gazze ne de Batı Şeria'ya sırtını dönmeyi göze alabilir." diyen Saberton, Filistinlilerin yaşamının "sadece hayatta kalmanın" ötesine geçmesi, onurlu bir hayat sürmeleri için güvenlik, destek ve özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Saberton, AA muhabirinin sorusu üzerine, UNFPA olarak Gazze'yi daha önce vize alamadıkları için ilk kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Gazze'de 1-2 gün kalmayı planlarken sadece 5 saat kalabildiğini belirten Saberton, "BM sisteminin üst düzey bir yetkilisiyim ancak Gazze'ye girmek için saatlerce sınırda arabada bekledim ve girince de erken ayrılmamız gerektiği bildirildi. Gazze'ye girebildiğim için şanslıyım." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 5 gün kaldığını anlatan Saberton, UNFPA'nın, 16'sı Gazze'de olmak üzere Filistin topraklarında toplam 57 çalışanı bulunduğunu da bildirdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı

ABD, Rusya'nın iki dev şirketini kara listeye aldı
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Şırnak'ta 'usulsüz sağlık raporu' operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

Devlet hastanesinde "sahte rapor" operasyonu! Gözaltılar var
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.