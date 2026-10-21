BM, Yemen'de ağustos başından beri yaklaşık 260 bin kişinin kaçtığını açıkladı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle ağustos başından bu yana yaklaşık 260 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

"Yemen'de sahadaki çatışmalar ağustos başından bu yana yaklaşık 260 bin kişinin evlerinden kaçmasına neden oldu." diyen Dujarric, bunların neredeyse yarısının Taiz bölgesine sığındığını söyledi.

Dujarric, yerinden edilen kişilere yönelik insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Son derece zor koşullara rağmen, insani yardım ortaklarımız ağustos ayından bu yana yerinden edilmiş yaklaşık 174 bin kişiye ulaşmayı başardı." ifadesini kullandı.

Bunun yerinden edilmiş her 10 haneden neredeyse 6'sına ulaşabildikleri anlamına geldiğini aktaran Dujarric, evlerinden ayrılmaya zorlanan bu ailelere ilk günlerde yiyecek, hijyen kitleri ve acil nakit yardımı sağlandığını söyledi.

Dujarric, "Bir kez daha, tarafları sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya, uluslararası insancıl hukuka uymaya ve insani yardım malzemelerinin güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasına izin vermeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA