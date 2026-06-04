Bm: Yemen'de Yaklaşık 5 Milyon Kişi Akut Gıda Güvensizliği Yaşıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, 2026'nın mart-mayıs döneminde Yemen'de hükümet kontrolündeki 12 bölgede yaşayan her iki kişiden birine karşılık gelen yaklaşık 5 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşadığını söyledi.

Dujarric çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın güncel verilerine atıfta bulunarak, krizle mücadele kapsamında BM Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), uluslararası topluma insani gıda yardımı, beslenme hizmetleri, sağlık, tarım ve dayanıklılık programlarına yönelik finansmanın acilen artırılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Sözcü, Aden, Hadramut, Marib ve Taiz dahil hükümet kontrolündeki bölgelerde tahmini 5,4 milyon kişinin, bu yılın haziran-eylül döneminde yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşamasının öngörüldüğünü bildirdi.

Kuruluşların, acil, sürdürülebilir ve genişletilmiş önlemler alınmaması halinde milyonlarca savunmasız insanın açlık, yetersiz beslenme ve geri döndürülemez geçim kaybı riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğunu aktaran Dujarric, BM ve insani yardım ortaklarının mart ayında yayımladığı 2026 Yemen İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı kapsamında, ülke genelinde 12 milyon kişiye hayati insani yardım sağlanabilmesi için 2,16 milyar ABD doları tutarında finansman talep ettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua