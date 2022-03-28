BM'ye göre Ukrayna'da en az 1151 sivil öldü, 3 milyon 866 bin 224 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1151 sivilin hayatını kaybettiğini, 1824 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 866 bin 224 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-27 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 866 bin 224 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 293 bin 833), Romanya'ya (595 bin 868), Moldova'ya (383 bin 627), Macaristan'a (354 bin 41) ve Slovakya'ya (275 bin 439) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

En az 143 çocuk hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-27 Mart'ta en az 1151 sivil hayatını kaybetti, 1824 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Ukraynalı makamlardan bugün yapılan açıklamada ise savaşın başından bu yana 143 çocuğun öldüğü, 216 çocuğun da yaralandığı bildirilmişti.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

En az 7 gazeteci öldü

Öte yandan, dünyada gazetecilerin yasal hak ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı günden bu yana ülkede görev yapan 7 yabancı uyruklu ve yerli gazetecinin, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'nın medya üzerindeki kontrolleri sıkılaştırdığı belirtilen açıklamada, 1 gazetecinin de kayıp olduğu ve onlarca gazetecinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın işgali altındaki bölgelerde Ukraynalı gazetecilerin çalışmasını engellediği, bunların yerine Rusya'nın resmi medya organlarının görev yaptığı kaydedildi.