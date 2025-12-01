BM, Toplumları Günah Keçisi İlan Etmemek İçin Uyardı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin başkenti Washington'da Afganistan uyruklu şüpheli Rahmanullah Lakanwal'ın iki Ulusal Muhafız askerini hedef aldığı olay nedeniyle, aynı kökene sahip tüm topluluğun "günah keçisi ilan edilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, başkenti Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulmasıyla bağlantılı konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lakanwal'ın iki askeri vurması sonrası tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü engelleyeceğine dair açıklamasına ilişkin soru sorulan Dujarric, ülke liderlerinin "ülkelerine kimin gireceğine karar verme hakkı ve sorumluluğu" olduğunu söyledi.

"Öncelikle, Washington'da gerçekleşen saldırıyı kesinlikle kınıyoruz." diyen Dujarric, bununla birlikte Trump'ın, bir kişinin işlediği suçtan dolayı mensubu olduğu tüm topluluğu hedef alan açıklamasına katılmadığını aktardı.

Dujarric, "Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisinin söylediği şeyi tekrarlayacağım, bu da genel olarak geçerli olan bir şey: Bir kişinin eylemlerinden dolayı tüm toplulukları günah keçisi ilan etmemek çok önemlidir ve üye devletlerin 1951 Mülteci Sözleşmesi kapsamında yükümlülükleri vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki askerin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki ulusal muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya uğrayan Ulusal Muhafız askerlerinden Sarah Beckstrom'un yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Trump daha sonra ABD merkezli sosyal medya platformu Social Truth hesabında, "ABD sisteminin tamamen iyileşmesi için tüm Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım. Biden döneminde yapılan milyonlarca yasa dışı kabulü sonlandıracak Joe Biden'ın otomatik imzasıyla onaylananlar dahil hepsini iptal edeceğim ve ABD için net bir değer taşımayan herkesi sınır dışı edeceğim." ifadelerine yer vermişti.