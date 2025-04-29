Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Karanlığa gömülen ülkede halk marketlere hücum etti
Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği Avrupa ülkesinde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

BM, Terör Mağdurlarına Destek İçin Yeni Girişim Başlattı

BM, Terör Mağdurlarına Destek İçin Yeni Girişim Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, terör saldırılarından kurtulanlar ve mağdurlar için 'Terör Mağdurları Dernekleri Ağı' girişimini başlattı. Girişim, mağdurların dayanışma içinde olmalarını ve destek sağlamalarını amaçlıyor.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), terör saldırılarından kurtulanlar ve terör mağduru yakınlarına destek için girişim başlattı.

BM Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), "Terör Mağdurları Dernekleri Ağı" girişimini başlattığını duyurdu.

Girişim, terör mağdurları ve hayatta kalanların birbirlerine destek olabilecekleri, dayanıklılıklarını artırabilecekleri ve savunucular, eğitmenler ile barış inşa ediciler olarak faaliyet gösterebilecekleri güvenli bir alan sağlamayı hedefliyor.

BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, girişim hakkında, "Akıl almaz kişisel trajediler karşısında birçok kişi sesini yükseltmeyi seçerek dayanışma ve hoşgörünün güçlü savunucuları haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Üye ülkelere destek çağrısında bulunan Voronkov, "Pek çok durumda, mağdurların ve hayatta kalanların ihtiyaçları acil olmasına rağmen yeterince desteklenmemektedir. Uluslararası ve ulusal yardımlar hayati önem taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.