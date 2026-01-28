Haberler

BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar, üçlü görüşme sürecinin "dinamik" olduğunu söyledi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kıbrıs'taki 5+1 görüşmesinin şimdilik gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Sürecin dinamik olduğunu belirten Cuellar, liderler arasında yapılan görüşmenin etkili geçtiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 5+1 genişletilmiş gayriresmi görüşmenin şimdilik olmayacağını belirterek, "Süreç dinamik. Yavaş ama devam ediyoruz." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Cuellar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yaptıkları üçlü görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ön müzakere aşamasında olunduğunu ifade eden Cuellar, bunun zeminini hazırlarken bir arada olmanın, görüş paylaşmanın ve konuşmanın, somut bir sonuç alınmasa bile "her zaman iyi" olduğunu kaydetti.

Cuellar, liderler arasında bugün iyi bir görüşme yapıldığını vurgulayarak, yeni bir görüşme olup olmayacağının liderlere bağlı olduğunu söyledi.

Cenevre'de üzerinde uzlaşılan Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda sonuç elde edilmesi gerektiğine işaret eden Cuellar, bu kapsamda "biraz daha beklendiğini", liderlerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

5+1 şimdilik olmayacak

Cuellar, görüşmenin sonuçlarından hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığına dair soruya, "Hayır, hayal kırıklığına uğramadım. Süreç dinamik. Yavaş ama devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Bir gün önce yaptığı "ilerleme çağrısına" liderlerin karşılık verip vermediği sorusunu ise Cuellar, "Bence bu yoldalar ancak henüz değil." şeklinde yanıtladı.

Cuellar, yazılı açıklamasındaki "bazı ilerlemelerin sağlandığı" yönündeki ifadeleri sorulduğunda, "hellim ve seyrüsefer" konularının 1 ay içinde ele alınacağını, ayrıntıları tek tek saymak istemediğini ancak biraz daha çalışılması gerektiğini aktardı.

"Gelecek ay 5+1'i unutmalı mıyız?" sorusuna Cuellar "Şimdilik olmayacak." yanıtını verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar bugün bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
