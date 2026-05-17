Bm: Sudan'da 19,5 Milyon Kişi Akut Gıda Güvensizliği Yaşıyor

BM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sudan'daki insani krize ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Açıklamada, "3 yılı aşkın savaşın ardından Sudan'da insanlar kıtlıkla karşı karşıya. 19,5 milyon insan yüksek seviyelerde akut gıda güvensizliği yaşıyor. 5 yaş altındaki 825 bin çocuk ciddi yetersiz beslenme riski altında" denildi.

Paylaşımda ayrıca Dünya Gıda Programı'nın (WFP), daha fazla trajedinin önlenmesi için uluslararası topluma destek çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA