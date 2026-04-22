BM'den, Orta Doğu'daki gerilimin Suriye ve bölge halkı için yüksek risk oluşturduğu uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD ile İran arasındaki ateşkes devam etse de bölgede gerilimin yüksek seviyede olduğunu, kritik tedarik yollarındaki aksamaların başta Suriye olmak üzere bölge halkı ve daha geniş bir coğrafya için yüksek risk oluşturduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, ABD ile İran arasındaki ateşkes şu an sürse de bölge için gerilimin yüksek seviyede olduğuna işaret etti.

Fletcher, "Kritik tedarik yollarında devam eden aksama riski sürüyor. Bölge halkı ve daha geniş bir coğrafya için riskler daha yüksek olamazdı." dedi.

"Suriye, umudu derin bir kırılganlıkla dengeleyen bir ülke" diyen Fletcher, 15 Nisan itibarıyla Lübnan'dan Suriye'ye 290 binden fazla kişinin geçtiğini, bu sayının, 2024 sonundan bu yana Suriye'ye dönen tahmini 1,6 milyon Suriyeli mülteciye eklendiğini vurguladı.

Suriye'de beş bölgeyi kapsayan son sellerden 20 binden fazla kişinin etkilendiğini aktaran Fletcher, bu sellerde 3 bin 400'den fazla barınağın yıkıldığını, binlerce hektarlık hayati öneme sahip buğday mahsulünün risk altında olduğunu söyledi.

Tom Fletcher, Suriye hükümetinin süreç konusundaki vizyonunu "tamamen desteklediğini" belirterek, "BM'nin ulusal önceliklerle uyumlu, daha bütünleşik bir yaklaşımı, Suriye'ye zaman içinde insani ihtiyaçları azaltma ve temel hizmetleri ve geçim kaynaklarını yeniden kurma konusunda en iyi şansı verecektir." diye konuştu.

Güvenlik Konseyi'ne Suriye ile diplomatik ilişkileri sürdürme, insani yardım operasyonları ile yatırımları destekleme çağrısı yapan Fletcher, "Dünya bir başarı öyküsüne ihtiyaç duyuyor. Şimdi harekete geçersek Suriye bunlardan biri olabilir." görüşünü paylaştı.

Çocuklar bir kez daha ölümcül şiddet ve yıkım sarmalına yakalandı

BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier de ABD/İsrail-İran savaşı kapsamında Orta Doğu'daki gelişmelerde "çocukların bir kez daha ölümcül şiddet ve yıkım sarmalına yakalandığını" hatırlattı.

Frazier, şubatta Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında kendisine aktarılan, Suriye hükümetinin çocukların askere alınmasını önleme konusundaki çalışmalarının "cesaret verici" olduğunu dile getirdi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda kapatılan DEAŞ ile bağlantılı kamplardaki çocuklar konusuna da değinen Frazier, bu bölgede doğum kayıt sisteminin ve çocukların çoğunun kimliğinin olmamasının onları "ihlal ve istismar risklerine maruz bıraktığına" dikkati çekti.

Vanessa Frazier, "Çoğunun kapalı kamplardan başka bir şey bilmediğini göz önüne alarak, gerekli hizmetler ve özellikle eğitim için, onların topluma yeniden entegrasyonlarını desteklemek, Suriye halkı ile devleti arasındaki sosyal sözleşmeyi yeniden inşa etmek için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Suriye'deki zorluklara rağmen, ülkenin çocuklar için olumlu ve kalıcı bir değişim yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Frazier, BM'nin, hükümetin çabalarını desteklemek için güçlerini birleştirmesi çağrısında bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam'dan çevrim içi katılan BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone ise İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki askeri faaliyetlerinin mevcut anlaşmaları ve uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Cordone, İsrail güçlerinin, Suriye topraklarına "neredeyse her gün sızmaya devam ettiğine" işaret ederek, İsrail güçlerinin kontrol noktaları kurmaya ve Suriye vatandaşlarını alıkoymaya devam ettiğini aktardı.

İsrail'e ihlallere son vermesi, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, uluslararası hukuku ihlal ederek alıkoyduğu tüm Suriyelileri iade etme çağrısında bulunan Cordone, "ABD'nin kolaylaştırıcılığıyla İsrail ve Suriye arasında yapılacak görüşmelerin sürdürülebilir güvenlik düzenlemelerine yol açmasını umuyorum." dedi.