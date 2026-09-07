BM’nin Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'de taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de son dönemde artan çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunarak taraflara tüm çatışmaları durdurma ve azami itidal gösterme çağrısı yaptı.

Grundberg, BM'nin sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, Yemen'de son dönemde Husilerin birçok cephede düzenlediği saldırıların çatışmaların şiddetlenmesine yol açtığını ve bunun çatışmanın kapsamının genişlemesi riskini beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu durumun "son derece tehlikeli bir gelişme" olduğunu ifade eden Grundberg, sivillerin öldüğü ve yaralandığı, ailelerin yerinden edildiği ve sivil altyapının zarar gördüğüne ilişkin haberlerin büyük endişe oluşturduğunu kaydetti.

Yemen'in on yılı aşkın süredir çatışmalardan etkilendiğine dikkati çeken Grundberg, geniş çaplı ve süreklilik arz eden çatışmalara dönülmesinin siviller açısından ağır sonuçlar doğuracağını ve siyasi çözüme ulaşılması için zaten karmaşık olan süreci daha da zorlaştıracağını ifade etti.

Grundberg, Yemen halkının güvenlik, etkin kurumlar ve çatışmanın ötesinde bir gelecek taleplerinin, çatışmanın temelindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik meseleleri ele alabilecek "güvenilir bir siyasi süreç" gerektirdiğini belirtti.

Taraflara tüm düşmanca eylemleri durdurmaları ve azami itidal göstermeleri çağrısında bulunan Grundberg, daha fazla tırmanmayı önlemek için BM'nin Askeri Koordinasyon Komitesi dahil mevcut iletişim kanallarından tam anlamıyla yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve siviller ile sivil altyapıyı koruması gerektiğini belirten Grundberg, mevcut gerilimi kontrol altına almak ve diyalog için alanı korumak amacıyla taraflarla doğrudan temaslarını sürdüreceğini bildirdi.

Grundberg ayrıca bölgesel ve uluslararası aktörlere, gerilimin düşürülmesi ve siyasi müzakerelere dönülmesi amacıyla nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar Yemen'in çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Kaynak: AA