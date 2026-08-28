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Nepal'de sel felaketi: 538 ölü, 977 kayıp

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Birleşmiş Milletler yetkilisi, Nepal'de Çin sınırı yakınındaki selde en az 538 kişinin öldüğünü, 977 kişinin kayıp olduğunu, 40 km'den fazla yolun tahrip olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Nepal Mukim Koordinatörü Lila Pieters Yahia, ülkenin Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selin yol açtığı hasarın "inanılmaz" olduğunu belirtti.

Yahia, sel felaketinin yaşandığı Nepal'deki müdahaleye ilişkin BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM'den meslektaşlarıyla sabah erken saatlerde selden etkilenen Nuwakot bölgesinin Bidur Belediyesini ziyaret ettiklerini anlatan Yahia, ziyaretlerinin sel uyarısı nedeniyle yarıda kesildiğini söyledi.

Yahia, Nepalli yetkililerden alınan bilgiye göre 538 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını ve 3 bin 742 kişinin kurtarıldığını dile getirdi.

Kayıp veya iletişim kurulamayan 977 kişinin olduğu bilgisini veren Yahia, Nepalli yetkililerin 12 bin 249 güvenlik personelini görevlendirdiğini belirtti.

Yahia, "Yaşanan hasar inanılmaz, 40 kilometreden fazla yol tamamen tahrip oldu. Arama kurtarma çalışmaları öncelikli olmaya devam ederken odak noktası can kurtarmak. Bazı bölgelerin tamamen bağlantısı kesildiği için helikopterlerle yardım ulaştırılıyor." diye konuştu.

Sahada çok sayıda ekibin arama kurtarma çalışmalarına katıldığına işaret eden Yahia, görevlilerin hayatta kalanlara ulaşmak için gece gündüz demeden büyük çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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