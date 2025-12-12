BM, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde hastaneye düzenlediği hava saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki hastaneye düzenlediği hava saldırısını kınadı ve tıbbi tesisler ile tıbbi çalışanlar dahil sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında, Myanmar ordusunun Arakan'daki hastane saldırısına değindi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre (DSÖ) bu saldırının Myanmar ordusunun bu yıl sağlık tesislerine yaptığı 67. saldırı olduğuna işaret eden Haq, "BM, ülkede (Myanmar) toplumları yok etmeyi sürdüren sivillere yönelik saldırıların bir parçası olan bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullandı.

Haq, tüm tarafları uluslararası insani ve insan hakları yasaları çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Ülkede artan insani ihtiyaçlara da işaret eden Haq, ülkedeki çatışma ve doğal afetlerin 3,6 milyon insanı yerinden ettiğini belirtti.

Hastane saldırısı

Myanmar ordusunun Arakan'a bağlı Mrauk-U'daki hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Myanmar askeri yönetimi ise bölgede herhangi bir saldırı düzenlendiğine dair açıklamada bulunmamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.