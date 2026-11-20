Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesiyle ilgili karardan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Koumjian, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçu işlediğine ilişkin kararı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Dün açıklanan kararı duymaktan büyük memnuniyet duyduk." diyen Koumjian, UAD'nin, sundukları kanıtların önemine ve kullandıkları yöntemlerin güvenilirliğine özellikle dikkat çektiğini söyledi.

Koumjian, "Dün verilen bu karar, başta Myanmar halkı ve özellikle de on yıllardır inanılmaz bir ayrımcılığa maruz kalan Arakanlı Müslümanlar olmak üzere herkes için büyük önem taşıyor. Kararın odak noktasını oluşturan 2017 yılındaki 'temizlik' operasyonlarından 9 yıl sonra bugün, bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman hala çadırlarda yaşıyor." dedi.

Bu insanların çalışma imkanlarından neredeyse tamamen mahrum olduğunu ve çocuklarının eğitim alamadığını vurgulayan Koumjian, dün alınan kararın son derece önemli olduğuna ve UAD'nin, soykırım konusunda oldukça yüksek olan kendi ispat standardını uyguladığına değindi.

Koumjian, "Kararda özellikle dikkat çekici ve önemli bulduğum, açıkçası beklemediğim bir diğer husus ise mahkemenin mağdurlara yönelik tazminat konusunu ele almak üzere ek bir yargılama aşaması öngörmesi ve Myanmar'a, tazminatlarla ilgili mahkeme emirlerine uyum sağlama yönündeki çabaları hakkında rapor sunması için iki yıllık bir süre tanımasıdır." ifadelerini kullandı.

Myanmar'ın, her ülke gibi uluslararası alanda tanınmak istediğini, ticari ilişkiler kurma arayışında olduğunu ve silah ile diğer malzemelerin ithalatını gerçekleştirdiğini kaydeden Koumjian, uluslararası toplumun elinde bu tür çeşitli baskı araçları bulunduğunun altını çizdi.

UAD'nin Myanmar hakkındaki kararı

UAD, Gambiya'nın Myanmar'a karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçu işlediğine hükmetti.

Kararda, Myanmar ordusunun 2016-2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara yönelik "operasyonları" değerlendirildi.

UAD'nin nihai nitelikteki kararına karşı temyiz yoluna başvurulamıyor.

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı olan Lahey'deki UAD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmederek tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu.

UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.

Kaynak: AA