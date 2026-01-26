Haberler

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih, Papa 14. Leo tarafından kabul edildi


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, mültecilere verdiği destekten dolayı Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya teşekkür etti. Salih, Papa'nın ahlaki liderliğinin mülteci koruma çalışmalarıyla örtüştüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.

Salih, Vatikan'a yaptığı ziyarete ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Papa 14. Leo ile tanışmaktan ve mültecilere verdiği kararlı destek için kendisine teşekkür etmekten onur duydum." ifadesini kullanan Salih, Papa'nın ahlaki ve manevi liderliğinin, zorlu küresel şartlarda kaçmak zorunda kalan insanların korunması ve onurunun sağlanması çalışmalarıyla örtüştüğünü belirtti.

