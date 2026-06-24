BM: Lübnan'ın güneyine geri dönenler için güvenlik riskleri endişe kaynağı olmaya devam ediyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki patlamamış mühimmat ve savaş kalıntılarının, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü sırasında güvenlik açısından büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin yerel saatle gece yarısından 16.00'ya kadar herhangi bir füze veya hava saldırısı tespit etmediklerini belirten Haq, ancak İsrail güçlerinin ise işgal altında tuttuğu bölgelerde yoğun askeri faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Haq, İsrail güçlerinin zırhlı araç hareketleri, mühendislik ve lojistik çalışmalarının yanı sıra insansız hava araçları ile Lübnan hava sahasında ihlaller gerçekleştirdiğine ve Lübnan'ın kara sularında İsrail devriye botlarının gezdiğine ilişkin bilgileri aktardı.

Öte yandan Lübnan'ın güneyinde yerinden edilen kişilerin geri dönmeye çalıştığını söyleyen Haq, "İnsani yardım ortaklarımız, toplu barınaklarda yaşayan insan sayısının her geçen gün azaldığını ancak özellikle patlamamış mühimmat ve diğer savaş kalıntılarının yaygınlığı nedeniyle güvenlik risklerinin büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtiyor." dedi.

Patlamamış mühimmat varlığının sivilleri tehlikeye atarak güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşler için ciddi bir engel teşkil ettiğini vurgulayan Haq, "Sivillerin korunması ve yerinden edilmiş ailelerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerine olanak sağlayacak koşulların sağlanması çağrımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.