BM Genel Sekreteri Guterres, Afrika'daki MONUSCO ve UNMISS temsilciliklerine yeni isimler atadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan misyonlarına yeni yöneticiler atadı. James Swan, MONUSCO Başkanı olarak atanırken, Junhui Wu UNMISS Kuvvet Komutanı oldu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti İstikrar Misyonu (MONUSCO) ve BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) temsilciliklerine yeni isimler atadığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, yeni atamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'den James Swan'ın MONUSCO Başkanı ve BM Genel Sekreteri'nin Kongo Özel Temsilcisi, Çinli Tümgeneral Junhui Wu'nun ise UNMISS'in yeni Kuvvet Komutanı olarak atandığı belirtildi.

Gine'den Bintou Keita MONUSCO Başkanı ve BM Genel Sekreteri'nin Kongo Özel Temsilcisi olarak görev yaparken, UNMISS Kuvvet Komutanlığı görevini ise Hindistanlı Korgeneral Mohan Subramanian yürütüyordu.

