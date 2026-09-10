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BM Komisyonu: Güney Sudan'da şiddetin artması sivilleri ve siyasi geçişi tehdit ediyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan İnsan Hakları Komisyonu, ülkede devam eden şiddet, siyasi gerilim, cezasızlık ve yolsuzluğun siviller ile demokratik geçiş süreci açısından giderek daha fazla risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan İnsan Hakları Komisyonu, ülkede devam eden şiddet, siyasi gerilim, cezasızlık ve yolsuzluğun siviller ile demokratik geçiş süreci açısından giderek daha fazla risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Komisyondan Güney Sudan'a gerçekleştirilen 4 günlük ziyaretin ardından yapılan açıklamada, hükümet yetkilileri, siyasi ve güvenlik aktörleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şiddet mağdurları ve insani yardım kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Komisyon Başkanı Yasmin Sooka'nın Jonglei eyaletinin Bor kentinde çatışmalardan etkilenen kişilerle görüştüğü aktarılan açıklamada, kadınlar ve kız çocukları dahil mağdurların cinsel şiddet, öldürme, yerinden edilme ve ailelerinden ayrılma vakalarını anlattığı kaydedildi.

Komisyon, sivillerin öldürülmesi ve yerinden edilmesi, sivil altyapıya yönelik saldırılar, insani yardım faaliyetlerinin aksaması ve yardım çalışanlarına yönelik artan güvenlik risklerinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Jonglei'de BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) devriyesine düzenlenen, 2 barış gücü askerinin öldüğü ve bazı askerlerin yaralandığı saldırının hızlı ve bağımsız şekilde soruşturulması çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki insani ihtiyaçların artmasına karşın uluslararası finansmanın yetersiz kaldığına dikkati çeken Komisyon, bu nedenle yardım kuruluşlarının faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldığını belirterek, insani operasyonlar ve UNMISS'in sivilleri koruma faaliyetlerine desteğin sürdürülmesini istedi.

Aralık seçimleri öncesi uyarı

Komisyon, aralıkta yapılması planlanan seçimler öncesinde siyasi ve sivil alanın daraldığına ve barışçıl, güvenilir seçimler için gerekli bazı koşulların henüz sağlanmadığına dikkati çekti.

Ağustos 2026'da yaptığı uyarıyı yineleyen Komisyon, gerekli güvenceler ve kapsayıcı siyasi diyalog olmadan yapılacak seçimlerin yeni çatışmaları tetikleyebileceği ve ağır suçların işlenmesi riskini artırabileceğini vurguladı.

2018'de imzalanan Yeniden Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın uygulanmasının durma noktasına geldiğini belirten Komisyon, ülkedeki tüm ilgili siyasi aktörler, sivil toplum, kadınlar ve gençlerin dahil olacağı kapsayıcı siyasi diyalog çağrısı yaptı.

Komisyon ayrıca ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin devam eden cezasızlığa??????? ve yolsuzluğa dikkati çekerek, adalet kurumlarının güçlendirilmesi, hesap verebilirliğin sağlanması ve kamu kaynaklarının şeffaf şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ziyaret sırasında elde edilen bulguların Komisyonun devam eden incelemelerine dahil edileceği ve Şubat 2027'de BM İnsan Hakları Konseyine sunulacak raporda kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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