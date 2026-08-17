BM'den Yemen'de artan sivil kayıplarına ilişkin çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'de ordu ile İran destekli Husiler arasında artan çatışmalar nedeniyle sivil kayıplarından endişe duyduğunu belirterek, taraflara saldırıların sona ermesi için çağrıda bulundu.

Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yemen'deki tırmanan çatışmalarda artan sivil kayıplarından endişe duyduğunu aktaran Türk, itidal ve gerilimin acilen azaltılması gerektiğini söyledi.

Türk, "6 Ağustos'tan bu yana hükümet kontrolündeki bölgelerde Husilerin saldırılarında en az 17 sivilin öldüğü bildirilirken, temmuz sonlarında da Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2 kayıp bildirildi. Tüm tarafları gerilimi azaltmaya ve Yemen halkını daha fazla acıdan kurtarmaya çağırıyorum. Yemen halkı, yıllarca süren çatışma, yerinden edilme ve insani krizin yıkıcı mirası nedeniyle zaten çok fazla acı çekti." ifadelerini kullandı.

Taraflara, Yemen'in tamamını kapsayan bir çatışmaya geri döndürme riskini taşıyan her türlü eylemi de acilen durdurma çağrısında bulunan Türk, uluslararası insancıl ve insan hakları hukukuna uyulmasının önemine işaret etti.

Sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırılardan kaçınılması ve sivil nesnelere verilen zararı önlemek için mümkün olan tüm önlemlerin alınması yönünde de çağrı yapan Türk, "Sivil altyapıya yönelik saldırılar en az 18 milyon Yemenlinin zaten gıda güvensizliği yaşadığı bir dönemde sivillerin çektiği acıları daha da derinleştirme riski taşıyor. Bu saldırılar derhal sona ermeli." değerlendirmesinde bulundu.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA