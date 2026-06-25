BM: İsrail, Lübnan'da İHA'larla hava sahası ihlallerini ve kara faaliyetlerini sürdürüyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 5. turunun tamamlanmasına rağmen İsrail'in ülkenin güneyinde İHA'larla hava sahası ihlallerine ve kara faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarını aktaran Dujarric, "UNIFIL, görev bölgesinin genelinde, İsrail Savunma Kuvvetlerinin çoğunlukla insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği hava sahası ihlallerini ve kara faaliyetlerini gözlemlemeye devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Dujarric, bu faaliyetlerin çoğunlukla "zırhlı araç hareketleri, istihkam çalışmaları ve lojistik intikaller" şeklinde kendini gösterdiğini belirtti.

Genel Sekreter Sözcüsü, Sur kentine bağlı el-Beyada beldesindeki 3 İsrail tankının, kuzeydoğuya doğru ağır makineli tüfekle seri atışlar yaptığını ve el bombaları veya benzeri mühimmat fırlattığının gözlemlendiği bilgisini paylaştı.

Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in raporlarından edindiği bilgilere göre Lübnan'da 19 Haziran'da sağlanan ateşkesin büyük ölçüde korunduğunu vurgulayan Dujarric, "UNIFIL barış gücü personeli, salı günü tespit edilen 2 atışın ardından herhangi bir mermi, roket geçişi veya hava saldırısı saptamamıştır." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İsrail, 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda Lübnan'ın güneyinde Gazze'deki Sarı Hat'a benzer bir tampon bölge oluşturdu.

Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyindeki köyler boşaltıldı ve yıkıldı. Böylelikle İsrail, oluşturduğu bu yeni tampon bölgeyle sınır hattını Lübnan içlerine doğru 10 kilometre daha genişletmiş oldu.