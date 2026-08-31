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BM'den Gazze'de Sivillere Yönelik Saldırılara Büyük Endişe

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BM Sözcüsü Dujarric, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının siviller üzerindeki etkilerinden endişe duyduklarını, hastaneler dahil sivil altyapının korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin sürdüğünü bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü hava saldırıları ve diğer askeri faaliyetlerin siviller üzerindeki etkilerinden dolayı "büyük endişe duyduklarını" söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum hakkında bilgi verdi.

Dujarric, " İsrail'in hafta sonu Gazze'de gerçekleştirdiği hava ve diğer askeri saldırıların siviller üzerindeki etkilerinden dolayı büyük endişe duyuyoruz." dedi.

Özellikle çocuklar dahil sivil kayıpların ve sağlık tesislerine verilen zararın kendilerini kaygılandırdığını vurgulayan Dujarric, "Hastaneler de dahil olmak üzere siviller ve sivil altyapı, elbette her zaman korunmalı, saldırıya uğramamalı veya askeri amaçlarla kullanılmamalıdırlar." diye konuştu.

Dujarric, BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'de yaklaşan yağmur mevsimi nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinde sel riskleriyle ilgili ihtiyaçlar üzerinde çalıştıklarını ancak İsrail'in kısıtlamaları ve yetersiz insani yardımlara dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailli şiddetinin devam ettiğini belirten Dujarric, hırsızlık, kundaklama, vandalizm ve çatışma içeren olayların birçok bölgede mal hasarına ve yaralanmalara yol açtığını anlattı.

Dujarric, "Meslektaşlarımız, İsrail güvenlik güçleri eşliğinde İsrailli yerleşimciler tarafından son üç gün üst üste saldırı düzenlendiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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