BM: İsrail Batı Şeria'da Filistinlileri Zorla Yerinden Etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail güvenlik güçlerinin Ocak ve Şubat 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan üç mülteci kampının tüm Filistinli nüfusu zorla yerinden ettiğini belirterek, geri dönüşlerinin engellenmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, "Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli mülteci kamplarının yıkımı" başlıklı yeni rapor yayımladı.

İsrail ordusunun, 21 Ocak 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine ve mülteci kampına yönelik başlattığı, "Demir Duvar" adını verdiği operasyon kapsamındaki saldırılarının sürdüğü belirtilen raporda, İsrail ordusunun, polisinin ve diğer güçlerin sivilleri öldürdükleri, yüzlerce evi yıktıkları, yolları ve altyapıyı tahrip ettikleri, su ile elektriği kestikleri, Cenin, Nur Şems ve Tulkarm mülteci kamplarına insani erişimi engelledikleri kaydedildi.

İsrail güçlerinin ev ev dolaşarak sivilleri ayrılmaya zorladıklarına işaret edilen raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ekim 2025 itibarıyla Cenin Mülteci Kampı'ndaki yapıların yaklaşık yüzde 52'si, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki yapıların yüzde 48'i ve Tulkarm Mülteci Kampı'ndaki yapıların yüzde 36'sı İsrail operasyonu sırasında yıkıldı veya hasar gördü. İsrail güvenlik güçleri, Ocak ve Şubat 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'daki üç mülteci kampının tüm Filistinli nüfusunu zorla yerinden etti ve uluslararası hukuku ihlal ederek geri dönüşlerini hala engelliyor."

Raporda, bu üç kampın ??1948'deki Nekbe (Büyük Felaket) sırasında yaşanan kitlesel zorla yerinden edilmeden sonra Filistinli mültecilerin barınmaları amacıyla kurulan ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen Batı Şeria'daki toplam 19 kampın arasında yer aldığı bildirildi.

Raporda, İsrail askerlerinin yerinden edilen bazı Filistinlilere "artık mülteci kampında kalamayacaklarını" ve "hepsinin Ürdün'e gitmesi gerektiğini" söyledikleri aktarıldı.

Raporun kapsadığı dönemde (Aralık 2024-Ocak 2026) İsrail güçlerinin saldırılarında 21'i çocuk 102 Filistinlinin öldürüldüğü, bunun bu dönemde Batı Şeria'da İsrail güçlerinin neden olduğu tüm ölümlerin yüzde 46'sını oluşturduğu belirtildi.

"İsrail, yasa dışı varlığına mümkün olan en kısa sürede son vermeli"

İsrail Savunma Bakanı'nın, 23 Şubat 2025'te İsrail ordusunun 3 kampta da kalmasını ve yerinden edilen Filistinlilerin geri dönmelerine izin verilmeyeceğini emrettiği hatırlatılan raporda, UNRWA'nın zorla yerinden edilmiş 33 bin 362 Filistinli mültecinin temmuz itibarıyla hala bu kamplarda bulunduğunu aktardığı kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Demir Duvar Operasyonu'nun yürütülme biçimi, amacının mümkün olduğunca çok Filistinliyi sınır dışı etmek ve uluslararası hukukun daha da ihlaliyle daha fazla yasa dışı İsrail yerleşimi için yer açmak olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

İsrail'e Filistin topraklarındaki 59 yıllık işgaline, daha fazla Filistinliyi zorla yerinden etme ve gelecekteki Filistin devletinin bütünlüğünü daha da bozma çabalarına son vermesi çağrısında bulunan Türk, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanının (UAD) iki yıldan fazla bir süre önce açıkça belirttiği gibi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına mümkün olan en kısa sürede son vermesi gerektiği yönündeki uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için adımlar atmalı."

Kaynak: AA