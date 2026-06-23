BM raporu: İsrail, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım suçu işlemeye devam ediyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirdi.

Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyinin 62. Oturumu kapsamında yeni raporunu yayımladı.

Raporda, "İsrail yetkilileri ve güvenlik güçleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları; Batı Şeria'da ise savaş suçları işliyor." ifadesi kullanıldı.

Komisyonun geçen yıl İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna vardığı hatırlatılan raporda, İsrail saldırılarının yoğun ölçeğinin ve sistematik doğasının devam ettiği, bunların Filistinli çocukların eşi benzeri görülmemiş ölüm, yaralanma ve travmalarına yol açtığını tespit ettiği vurgulandı.

Raporda, "Çocukların kasten hedef alınmasının, İsrail yetkilileri ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etme yönündeki soykırım niyetini ortaya koyan temel unsurlardan biri olduğunu yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ağır fiziksel ve zihinsel yaralanmaların, kitlesel travma, yetim kalma, ayrılık, engellilik, tekrarlanan yer değiştirmeler, açlık ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin çöküşünün çocuk üzerindeki olumsuz etkisine işaret edilen raporda, bu durumun Gazze'deki çocukları yaşamları boyunca etkilemeye devam edeceği belirtildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Filistinli çocuklar, İsrail hapishanelerinde ve gözaltı tesislerinde tutuklanıp işkenceye ve diğer ağır kötü muamele biçimlerine maruz bırakılıyor ve nerede olduklarına dair hiçbir bilgi verilmiyor."

İsrailli güvenlik güçlerinin, çocuklara karşı cinsel şiddet uyguladığı da raporda yer aldı.

"Açlık, Filistinli çocukların ölümüne neden oluyor"

Raporda, İsrail'in Gazze'deki yeni doğan ve doğum merkezlerini hedef almasının, düşük oranlarında artış, doğum kusurları ve yeni doğanlarda kalıcı kırılganlıklar dahil yeni doğanların hayatta kalmasını ve Filistinlilerin üreme geleceğini doğrudan olumsuz etkilediğinin, Filistinli yeni doğanların yaşamını ve nüfusun devamlılığını yok ettiğinin altı çizildi.

İsrail'in abluka ve kuşatma yoluyla aç bırakma politikası uyguladığı vurgulanan raporda, "Açlık, Filistinli çocukların ölümüne neden oluyor ve birçok çocuğun sağlığını ciddi şekilde etkileyerek, onları temel beslenmeden mahrum bıraktı. Aşılama oranlarının düşmesi, gıda güvensizliği ve sağlık hizmetlerinin tahrip edilmesiyle birlikte hastalık riskleri arttı. Bunun yanında, Gazze ve Batı Şeria'daki yetimhanelerin ve eğitim tesislerinin yıkılması ve tahrip edilmesi, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal bakım ve gelişimini engelledi ve Filistin toplumunun temellerini sarstı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, İsrail'in Filistinli çocuklara karşı ve onları etkileyen ihlal ve suçları işlemeyi bırakması talep edilerek, Uluslararası Adalet Divanının danışma görüşüne uygun olarak, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki varlığının sona erdirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Komisyonun, Filistinli çocukların öldürülmesi ve yaralanmasından sorumlu İsrail askerlerini tespit ettiği ve bu tür suçlardan sorumlu tutulmalarını sağlamak için İsrail'e ve tüm üye devletlere tavsiyelerde bulunduğu anımsatılan raporda, uluslararası topluma, hukuki yükümlülüklerini yerine getirerek çatışmalara son verilmesi, İsrail'in işgaline son vermesi ve Filistinli çocuklar dahil mağdurlar için hesap verebilirliğin sağlanması noktasında gereken adımları atması çağrısı yapıldı.

"Kanıtlar, Filistinli çocukların İsrail güvenlik güçleri tarafından kasıtlı hedef alındığını gösteriyor"

Raporda görüşlerine yer verilen BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Srinivasan Muralidhar, "Kanıtlar, Filistinli çocukların İsrail güvenlik güçleri tarafından kasıtlı hedef alındığını ve öldürüldüğünü gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından dahi çocukların öldürülmeye ve ciddi şekilde yaralanmaya devam ettiğine değinen Muralidhar, İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası hukuk uyarınca Filistinli çocuklara sağlanması gereken korumayı sürekli olarak göz ardı ettiğini vurguladı.

Muralidhar, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze ve Batı Şeria'da bombalar ve silahlar sussa dahi Filistinli çocuklar bir gecede iyileşemez. Filistinli çocukların sağlıklarının, eğitimlerinin ve gelişimlerinin tahribi geri döndürülemez."

Filistinli çocukların korunması, bakımı ve hayatta kalmasının, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkından ayrılamayacağını belirten Muralidhar, İsrail'in, çocukları hedef alarak Filistin halkının var olma ve geleceğini belirleme kapasitesine saldırdığının da altını çizdi.