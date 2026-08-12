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BM: Filistin'de Nüfusun Büyük Kısmı Su ve Sanitasyon Hizmetlerinden Yoksun

BM: Filistin'de Nüfusun Büyük Kısmı Su ve Sanitasyon Hizmetlerinden Yoksun
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan nüfusun büyük kısmının yeterli su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimden yoksun olduğunu duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan nüfusun büyük kısmının yeterli su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimden yoksun olduğunu duyurdu.

Ajans salı günü yaptığı açıklamada, nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 1,3 milyondan fazla kişinin erişebildiği içme ve yemek pişirme amaçlı günlük su miktarının, kişi başı 6 litreden az olduğunu belirtti.

Açıklamada, insani yardım standartlarına göre acil hallerde gerekli asgari su miktarının içme, yıkanma ve yemek pişirme suyunu kapsayacak şekilde kişi başı günlük 15 litre olduğuna dikkat çekildi.

Yaklaşık 700.000 kişinin de kişi başı günlük 9 litreden az kullanma suyuna erişebildiğini kaydeden ajans, bu durumun bölgede yaşayan insanların kişisel hijyenlerini sağlamasını, ev temizliği yapmasını ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamasını güçleştirdiğini vurguladı.

Açıklamada, Gazze'de her dört kişiden üçünün, su tankerlerinden temin edilen suya bağımlı olduğu dile getirildi. İnsani yardım ortaklarının geçen ay Gazze genelinde her gün 2.500'den fazla su toplama noktasına ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı 100'ün üzerinde bölgeye su ulaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Su toplama noktaları aşırı kalabalık durumda. İnsanlar, suyu evlerine taşımak için yeterli kap bulamıyor. Su getirme görevi genellikle çocuklara düşüyor. Ailelerin yalnızca yarısı temel sanitasyon hizmetlerine ya da insan atıklarıyla temasın önlendiği özel tesislere erişebiliyor. Diğer yarısı ise sağlık risklerini artıran, yeterli ve güvenli olmayan ortak seçeneklere muhtaç kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua
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