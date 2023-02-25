BM Göç Örgütü'nün 240 tonluk yardımı Kenya'dan Türkiye'ye geldi

TÜRK Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün (IOM) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kenya'nın başkenti Nairobi'de topladığı yaklaşık 240 tonluk yardımı, Turkish Cargo kargo seferleri ve THY'nin yolcu uçakları ile Adana İncirlik Üssü'ne getirildi.

TÜRK Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün (IOM) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kenya'nın başkenti Nairobi'de topladığı yaklaşık 240 tonluk yardımı, Turkish Cargo kargo seferleri ve THY'nin yolcu uçakları ile Adana İncirlik Üssü'ne getirildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi Subutay Yüksel ile IOM Bölge Direktör Yardımcısı Justin MacDermott, THY ve Turkish Cargo temsilcilerinin katılımıyla yardım uçuşu öncesi bir tören düzenlendi.

YARDIMLAR ADANA İNCİRLİK ÜSSÜ'NE GETİRİLDİ

Nairobi'de toplanan yardımlar, Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı'ndan TK6631 kodlu sefer sayılı, B777F geniş gövde kargo uçağıyla Adana İncirlik Üssü'ne getirildi. Bu seferle 85 ton çadır ve çadır ekipmanları, 15 ton battaniye olmak üzere toplam 100 ton yardım malzemesi Adana'ya ulaştırıldı.

Bu uçuşun ardından planlanan ilave iki sefer ile çadır, tünel çadır ve muhtelif yardım malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi.

Yaklaşık 240 tonluk yardımlarla 352 çadır, 18 bin 245 adet plastik branda levhası, bin 261 plastik branda rulosu, 26 bin 565 battaniye ve 34 bin 705 uyku matı deprem bölgesine ulaştırıldı.