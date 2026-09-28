BM Gıda ve Tarım Örgütü, Afrika Boynuzu'ndaki El Nino için finansman çağrısı yaptı

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NAİROBİ, 28 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Acil Durumlar ve Dayanıklılık Ofisi Direktörü Rein Paulsen, Afrika Boynuzu'nda derinleşen kriz ve yaklaşan El Nino tehdidiyle mücadele etmek üzere kaynakların ortak kullanım için bir araya getirilmesi çağrısında bulundu.

Paulsen cuma günü yaptığı açıklamada, bölge hükümetlerinin müdahale planlarını hazırladığını, ancak bu planların uygulanmasının önünde ciddi bir finansman açığı tehdidi bulunduğunu söyledi.

Sudan'a gerçekleştirdiği inceleme amaçlı ziyaretinin ardından Kenya'nın başkenti Nairobi'de basın toplantısı düzenleyen Paulsen, "Planlar hazır ve önlemler alınmaya başlandı, ancak sonuç alabilmek için daha fazla finansman ve desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Paulsen, Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2026-2028 Acil Müdahale Planı kapsamında Sudan'ın acil durum ve dayanıklılık portföyü için talep edilen 193 milyon ABD dolarının yalnızca 44,1 milyonluk kısmının sağlandığını hatırlattı.

Paulsen, paydaşlara El Nino hava olayını bölgedeki çatışmalar ve bölgede yükselen gıda fiyatlarıyla birlikte değerlendirerek, tekil bir olaydan ziyade bütüncül olarak ele alma çağrısında bulundu.

Paulsen, Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı'nın riskleri hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla 18 Haziran'da Afrika, Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler'deki öncelikli 22 ülkeyi kapsayan ortak bir erken eylem planı başlattığını ifade etti.

Paulsen, El Nino hava olayına ilişkin erken eylem çağrısı kapsamında El Nino kaynaklı aşırı hava koşulları karşısında yüksek risk altında bulunan 22 ülkedeki 8,8 milyon savunmasız kişiyi korumak üzere 202 milyon dolar talep edildiğini söyledi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıkladığı son verilere göre, çok güçlü bir olaya dönüşmesi beklenen El Nino hava olayının, 2026'nın sonlarına doğru zirve yapması ve yüzde 100'e yakın bir olasılıkla Şubat 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua