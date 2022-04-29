BM Genel Sekreterinden Afrika'ya "Ramazan dayanışması" ziyareti - Haberler

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BM Genel Sekreterinden Afrika'ya "Ramazan dayanışması" ziyareti

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM Genel Sekreterinden Afrika'ya 'Ramazan dayanışması' ziyareti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın "Ramazan dayanışması" için Afrika ülkelerine ziyarette bulunacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın "Ramazan dayanışması" için Afrika ülkelerine ziyarette bulunacak.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Guterres'in yarın Senegal, Nijer ve Nijerya'yı kapsayan Afrika ziyaretine başlayacağını söyledi.

Guterres'in bu ülkelerin devlet başkanları, sivil toplum temsilcileri ve dini liderleriyle bir araya geleceğini belirten Haq, Genel Sekreterin Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ile Ramazan Bayramı kutlamalarına katılacağını ifade etti.

Haq, Genel Sekreterin Sahel bölgesinde şiddet ve istikrarsızlığın etkilediği yerinden edilen kişiler ve mültecilerle görüşeceğini, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgınının etkilerini, karşılaşılan zorlukları bizzat yerinde göreceğini dile getirdi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Afrika, Nijer, Güncel, Haberler

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