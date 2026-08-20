BM'den UCM'ye Yönelik ABD Yaptırımlarına Tepki

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) iki üst düzey yetkilisine yönelik ABD yaptırımlarından ciddi endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane ile kıdemli duruşma savcısı Abdoulaye Seye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin açıklamasını gördük" dedi.

Sözcü, "Genel Sekreter, bu kararın yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin diğer çalışanlarına yönelik devam eden yaptırımlar konusunda da ciddi endişelerini dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin farklı görev alanlarına sahip ayrı kurumlar olduğunu belirten sözcü, buna rağmen BM'nin UCM'yi uluslararası ceza hukukunun temel bir unsuru olarak gördüğünü ve BM Genel Sekreteri'nin mahkemenin çalışmalarına büyük saygı duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua