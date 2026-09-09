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BM Genel Sekreteri: Ukrayna-Rusya müzakerelerinin yeniden başlamasını umuyorum

BM Genel Sekreteri: Ukrayna-Rusya müzakerelerinin yeniden başlamasını umuyorum
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son dönemdeki diplomatik çabaların cesaret verici olduğunu belirterek, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması temennisinde bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son dönemdeki diplomatik çabaların cesaret verici olduğunu belirterek, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması temennisinde bulundu.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric salı günkü basın toplantısında, Guterres'in ABD'li üst düzey temsilcilerin Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretler de dahil olmak üzere son dönemde yürütülen diplomatik çabaları cesaret verici bulduğunu belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, son dönemdeki girişimlerin, Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamasını, acil, tam ve koşulsuz bir ateşkesin önünü açmasını ve BM Şartı ve ilgili BM kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun biçimde adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa götürmesini bekliyor. BM, bu amaca yönelik tüm anlamlı çabaları desteklemeye hazırdır" dedi.

Guterres'in Ukrayna ve Rusya'daki sivillere ve sivil altyapıya yönelik süregelen saldırılara yönelik derin endişe duyduğunu kaydeden Dujarric, Genel Sekreter'in, taraflara bu saldırıları derhal sona erdirme ve diplomatik çabaların sürdürülmesine elverişli koşulları sağlama çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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