BM, Sudan'da en az 60 kişinin öldüğü hastane saldırısını "şiddetle" kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Doğu Darfur eyaletinde gerçekleşen ve en az 60 kişinin ölümüne sebep olan insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınadı. DSÖ, saldırıların Sudan'daki sağlık tesislerine yönelik olduğunu ve 200'den fazla saldırı kaydedildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 20 Mart'ta Doğu Darfur eyaletindeki Dain Eğitim Hastanesine düzenlenen İHA saldırısında aralarında çocukların ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu en az 60 kişinin öldürülmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Nisan 2023'ten bu yana Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Sudan'da sağlık tesislerine yönelik 200'den fazla saldırıyı doğruladığı belirtilen açıklamada, bu saldırılar sonucu 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Genel Sekreter'in, tüm taraflardan, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalarını talep ettiği aktarılan açıklamada, Guterres'in, tarafları çatışmaları derhal azaltmaya ve düşmanlıkların sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varmaya çağırdığı kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 22 Mart'taki açıklamasında, Sudan'ın Doğu Darfur eyaletinin başkenti Dain'deki hastaneye 20 Mart'ta yapılan saldırıda 13'ü çocuk en az 64 kişinin yaşamını yitirdiğini, 89 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
