Bm: Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenler İçin Büyük Üzüntü Duyuyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen yıkıcı depremlerin yol açtığı can kayıpları ve geniş çaplı yıkımdan dolayı derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric perşembe günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunuyor, yaralılara ise acil şifalar diliyor" dedi.

Açıklamada, İnsani Yardım Ülke Ekibi dahil olmak üzere Venezuela'daki BM kuruluşlarının yardım çalışmalarını seferber ettiği, ayrıca müdahale sürecini desteklemek amacıyla Venezuela hükümeti ve yerel ortaklarla yakın işbirliği içinde çalıştığı kaydedildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin kentsel arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkini kolaylaştırdığını belirten Dujarric, Guterres'in bu kritik dönemde BM üyesi ülkelerden gelen dayanışma ve destek tekliflerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua