BM Genel Sekreteri Guterres'ten Körfez ve Kızıldeniz'de Diyalog Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez bölgesi ve Kızıldeniz'deki çatışmalara kapsamlı ve kalıcı çözüm bulmak üzere diyalog ve müzakere yürütülmesi çağrısında bulundu.

Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq çarşamba günkü basın toplantısında, Guterres'in Hürmüz Boğazı'ndaki, boğazın çevresindeki ve Kızıldeniz'deki durum da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Haq, "Genel Sekreter, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ancak diyalog ve müzakereler yoluyla ulaşılabileceği yönündeki inancını sürdürüyor. Böyle bir çözüm, bölgede istikrar ve güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda, boğazın çevresinde ve Kızıldeniz'de seyrüsefer hak ve özgürlüklerini de güvence altına alacaktır" dedi.

Haq, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in de Yemen'deki gerilimi azaltmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yemen kıyıları çevresinde deniz taşımacılığını aksatan her türlü faaliyetin, BM'nin savaşın yıkıma uğrattığı bu ülkeye yardım malzemesi ulaştırma çabalarını da engelleyeceğine dikkat çeken Haq, bu nedenle Kızıldeniz ve Babülmendep çevresinde bu tür engellemelerin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua