BM Genel Sekreteri Guterres, Yapay Zeka Yönetim Mekanizmalarını Memnuniyetle Karşıladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM bünyesinde oluşturulan iki ayrı yeni yapay zeka yönetim mekanizması hakkında Genel Kurul'un aldığı kararı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreter, BM bünyesinde yapay zekanın yönetimi konusunda uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla iki yeni mekanizma kurulması yönündeki Genel Kurul kararını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Genel Kurul tarafından BM Bağımsız Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Paneli ve Yapay Zeka Yönetimi Küresel Diyaloğu'nun kurulması için Dujarric, "Yapay zekanın faydalarından yararlanırken risklerini de ele alma yönündeki küresel çabalarda önemli bir adım teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Yapay Zeka Yönetimi Küresel Diyaloğu'nun, BM bünyesinde devletlerin ve paydaşların, insanlığın karşı karşıya olduğu yapay zekayla ilgili kritik konuları tartışmaları için kapsayıcı bir platform sağlayacağını belirtti.

Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Paneli'nin de en son yapay zeka araştırmaları ile politika oluşturma arasında önemli bir köprü görevi göreceğini söyleyen Dujarric, "Titiz ve bağımsız bilimsel değerlendirmeler sunarak, uluslararası toplumun ortaya çıkan zorlukları öngörmesine ve bu dönüştürücü teknolojiyi nasıl yöneteceğimiz konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olacaktır." dedi.

Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in, Temmuz 2026'da Cenevre'de ve 2027'de New York'ta düzenlenecek Yapay Zeka Yönetimi Küresel Diyaloğu'nda yıllık raporlarını sunacak Bilimsel Panel için adaylık başvurularını açıklayacağı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter, tüm paydaşları bu tarihi girişimi desteklemeye ve yapay zekanın tüm insanlığın ortak yararına hizmet ettiği bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunmaya çağırıyor."