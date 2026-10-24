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BM Genel Sekreteri Guterres, Ürdün Hmoud'daki cenaze saldırısını kınadı

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BM Genel Sekreteri Guterres, Ürdün Hmoud'daki cenaze saldırısını kınadı
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün'ün Karak vilayetine bağlı Hmoud'daki bir kilisede cenaze törenini hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı. Guterres, ibadethanelerin güvenli olması gerektiğini ve sivil halka yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

(ANKARA)- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün'de bir kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıyı kınayarak, "İbadethaneler barış yerleri olmalı ve herkes için güvenli olmalı. Sivil halka ve ibadethanelere yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün'ün Karak vilayetine bağlı Hmoud'daki bir kilisede cenaze törenini hedef alan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Guterres, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Ürdün'ün Hmoud kentinde bir kilisedeki cenaze törenine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum.

İbadethaneler barış yerleri olmalı ve herkes için güvenli olmalı.

Sivil halka ve ibadethanelere yönelik saldırılar kabul edilemez.

BM olarak Ürdün halkı ve hükümetinin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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