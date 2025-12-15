Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres ile Umman Sultanı Bin Tarık bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile başkent Maskat'ta bir araya gelerek Yemen'deki durumu ve BM görevlerinin gözaltında tutulmasını ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, görüşmeye ilişkin bilgileri Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Başkent Maskat'ı ziyaret eden Guterres, Umman'ın bölgesel ve uluslararası alandaki yapıcı diplomatik rolünü takdirle karşıladığını belirtti.

Görüşmede, Yemen'deki durum ile Husiler tarafından gözaltında tutulan BM görevlileri ele alındı. Guterres, daha önce yaptığı açıklamada, BM'ye bağlı 59 görevlinin keyfi olarak gözaltında tutulmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.

İran destekli Husiler, söz konusu açıklamanın Yemen'in iç işlerine müdahale olduğunu savunarak reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
