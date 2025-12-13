Haberler

Bm: Sudan'da Sivilleri Hedef Alan İha Saldırılarından Endişe Duyuyoruz

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde en az 30 sivilin hayatını kaybettiği insansız hava aracı saldırısından derin endişe duyduğunu belirtti. Guterres, çatışmaları sona erdirmek için uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde en az 30 sivilin hayatını kaybettiği insansız hava aracı (İHA) saldırısından derin endişe duyduğu bildirildi.

Pazartesi günü eyalet başkenti Nyala'nın yaklaşık 150 kilometre güneybatısında düzenlenen saldırı, Darfur ve Kurdufan bölgelerinde sivillere yönelik şiddet ve İHA saldırılarının hızla arttığı bir dönemde gerçekleşti.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Darfur'daki Kutum kasabasına yönelik başka bir saldırıda da sivil kayıplar olduğunu bildirdi.

Haq, sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınayan Guterres'in, tüm tarafları Sudan'daki aktif çatışma bölgelerinde uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uymaya çağırdığını söyledi.

Sözcü, Sudan iç savaşının 1000. gününe yaklaşılırken, Genel Sekreter'in taraflar üzerinde etkisi bulunan tüm devletlere derhal harekete geçerek, nüfuzlarını kullanmaları, çatışmaları sona erdirmeleri ve çatışmayı körükleyen silah akışını durdurmaları yönündeki çağrısını yinelediğini söyledi.

"Guterres ayrıca tarafları, düşmanlıkların derhal durdurulması, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve Sudanlıların öncülüğünde kapsamlı ve kapsayıcı bir siyasi sürece ulaşmak için görüşmelere yeniden başlanması konusunda anlaşmaya çağırıyor" diyen Haq, BM'nin Sudan'daki çatışmaları sona erdirmek ve kalıcı barışa giden yolu açmak için atılacak samimi adımları desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title